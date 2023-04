Le PSV, avec Bakayoko à l'assist, remporte le choc face à l'Ajax

Le PSV a décroché une large victoire lors de son duel au sommet face à l'Ajax Amsterdam (3-0) à l'occasion de la 30e journée d'Eredivisie. Grâce à cette victoire, le PSV prend la deuxième place à son adversaire du jour et le devance de trois points.

L'équipe d'Eindhoven a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un but de Luuk de Jong sur un bel assist de Johan Bakayoko (13e, 1-0). En seconde période, Xavi Simons doublait l'avance du PSV sur penalty (54e, 2-0). Quelques minutes après ce second but, le match a été interrompu à la suite du jet d'un objet sur le terrain (59e). Luuk de Jong s'offrait un doublé à un petit quart d'heure du terme pour sceller la victoire des siens (78e, 3-0).

Johan Bakayoko, titulaire, a été remplacé à la 66e minute par Thorgan Hazard.