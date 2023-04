Le Real Madrid corrige Barcelone et file en finale de la Coupe du Roi

Le Real Madrid a corrigé et éliminé le FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi ce mercredi soir (0-4). Vainqueurs 1-0 lors du match aller, les Blaugrana ont coulé à domicile face à des Madrilènes revanchards et qui affronteront Osasuna en finale.

Alors que les deux équipes faisaient jeu égal et s'apprêtaient à rejoindre les vestiaires, Vinicius Junior a ouvert le score pour le Real (0-1, 45e+1). Le but avait été accordé à Karim Benzema dans un premier temps.

Quelques minutes après le retour des vestiaires, Karim Benzema, bien servi par Modric, doublait la mise (0-2, 50e) et lançait le Real Madrid vers le chemin de la qualification huit minutes plus tard sur penalty (0-3, 58e). A dix minutes du terme, l'international français s'offrait un triplé (0-4, 81e) et mettait fin à tout suspense.