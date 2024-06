Le Real Madrid officialise le départ de Nacho, annoncé en Arabie saoudite

Le Real Madrid a officialisé mardi le départ de son capitaine Nacho Fernandez, 34 ans, annoncé en Arabie saoudite après 23 ans passés au sein du club et 12 saisons en équipe première.

Dans un communiqué, le géant espagnol "souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Nacho, l'une des grandes légendes de notre club", avec 364 matchs joués sous le maillot blanc et 26 titres remportés, dont 6 Ligue des Champions, 4 Championnats d'Espagne et 2 Coupes du Roi.

Selon la presse espagnole, il s'est déjà engagé pour deux saisons avec le club saoudien d'Al-Qadsiah, récemment promu en Saudi Pro League, suivant les pas de plusieurs cadors européens, dont son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Mais l'officialisation du transfert n'a pas encore eu lieu.