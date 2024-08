Le Real Madrid a remporté sa 6e Supercoupe, Kylian Mbappé marqué son premier but

Lauréat en 2002, 2014, 2016, 2017 et 2022, le Real Madrid a remporté sa 6e Supercoupe d'Europe de football, un record, en battant l'Atalanta 2-0 grâce à des buts de Federico Valverde (59e) et Kylian Mbappé (68e), qui jouait son premier match avec le Real, mercredi soir à Varsovie.

Au coup d'envoi, les Madrilènes ont essayé de s'installer dans le camp des Atalantini, qui ont multiplié les fautes sur Vinicius, Rodrygo et Mbappé dans les premières minutes. Mais l'équipe de Bergame pouvait offrir mieux et l'a montré sur une infiltration de De Ketelaere, qui a trouvé Davide Zappacosta en profondeur (6e). L'Atalanta a menacé le Real à chaque fois qu'elle traversait le milieu de terrain et un centre puissant de Marten de Roon a atterri sur la transversale après une déviation de la tête d'Eder Militao (24e).

Dès la reprise, Courtois a sorti une grande parade pour éviter qu'une tête de Mario Pasalic ne nettoie sa lucarne (48e). Après ce sauvetage, le Real a commencé à faire plus d'incursions dans la surface italienne. Le match devenait de moins en moins débridé et le trio Mbappé-Jude Bellingham-Vinicius a régalé le public. Sur une offrande de Vinicius, Valverde a déposé le ballon dans le but (59e, 1-0). Le Real a poursuivi sur sa dynamique et après un sauvetage de Juan Musso (61e), Bellingham a permis à Mbappé de devenir le 418e buteur de l'histoire 'des Merengues (69e, 2-0).