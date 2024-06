Le sélectionneur allemand satisfait de ce "point bien mérité"

"Il est naturellement plus facile de prendre des risques quand on est mené au score, mais nous avons bien géré la situation et nous méritions l'égalisation", a ajouté l'entraîneur. "Füllkrug a encore marqué. Il est important pour nous. Je suis heureux de faire venir un joueur de son calibre. Sur son banc, il faut avoir des joueurs qui peuvent faire la différence en tant que remplaçants, et il est l'un d'entre eux."

"Je suis content que nous soyons sortis invaincus de la phase de poules", a pour sa part déclaré le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin. "Cela n'a pas suffi pour prendre la tête du groupe, mais j'ai vu une bonne Suisse. L'équipe travaille dur, l'esprit d'équipe est là, le système et la stratégie fonctionnent et nos remplaçants se débrouillent bien. Cela nous donne de la confiance pour le prochain match. Nous avons maintenant une semaine pour le préparer.