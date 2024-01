Le sélectionneur de la Tunisie annonce son départ

Le sélectionneur de la Tunisie Jalel Kadri a annoncé mercredi qu'il quittait son poste après l'élimination de son équipe dès le premier tour à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire.

"Ma décision est claire. J'ai un contrat qui fixe comme objectif les demi-finales et puisque cet objectif n'a pas été atteint le contrat prend fin", a-t-il déclaré. "C'est ma décision et c'est ce que mon contrat stipule".

Le 100e but de la Tunisie en Coupe d'Afrique, signé Hamza Rafia contre le Mali (1-1), restera le seul but inscrit par les joueurs de Jalel Kadri pendant le tournoi.

La Tunisie a complètement raté sa Coupe d'Afrique qu'elle a quittée après le triste nul contre l'Afrique du Sud, qui, elle, a décroché son billet pour le second tour.

Les Aigles ont offert à la Namibie sa première victoire (1-0) dans la compétition, et un spectacle footballistique affligeant, et le premier match sans but du tournoi, avec Mali-Namibie au même moment.

L'annonce du départ de Jalel Kadri est survenue quelques heures après celle d'un autre sélectionneur d'un pays du Maghreb, l'Algérien Djamel Belmadi, dont l'équipe a également été éliminée dès le premier tour sans avoir remporté un seul match.