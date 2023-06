Le Wydad de Vandenbroeck battu en finale de la Ligue des Champions d'Afrique par Al Ahly

Le club égyptien d'Al Ahly a remporté dimanche sa 11e Ligue des Champions d'Afrique de football, et la 3e en quatre ans, à l'issue du match retour de la finale qui s'est jouée sur le terrain du club marocain du Wydad Casablanca. La rencontre s'est achevée sur un score de 1-1. Dimanche passé, Al Ahly avait gagné le match aller 2-1 au Caire.

Dimanche, Casablanca a ouvert la marque à la 27e minute par Yahia Attiyat Allah. Mohamed Abdelmonem a égalisé à la 78e minute et ainsi offert la victoire aux visiteurs.

Al Ahly a remporté son premier titre continental en 1982 puis a encore ajouté le titre en 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021 et donc 2023. Le club cairote a aussi perdu cinq finales en 1983, 2007, 2017, 2018 et 2022.

Le Wydad compte toujours trois Ligues des champions (1992, 2017 et 2022) en désormais six finales, les trois perdues ont été jouées en 2011, 2019 et 2023.