Gros coup dur pour Divock Origi: le Diable Rouge manquera la finale de la Ligue des Champions face au Real

Divock Origi, blessé, manquera la finale de la Ligue des Champions qui opposera Liverpool au Real Madrid samedi au Stade de France. L'entraîneur des Reds Jurgen Klopp l'a annoncé dimanche.



"Div est définitivement out pour la finale car il s'est blessé samedi à l'entraînement samedi", déclare Jurgen Klopp. "Il souffre d'une blessure musculaire. Cinq jours ne seront donc pas suffisants pour lui".

Divock Origi, qui n'était pas sur la feuille de match des Reds dimanche pour le match face à Wolverhampton, comptant pour la 38e et dernière journée de Premier League, ne jouera plus pour Liverpool. Klopp a en effet annoncé vendredi qui l'attaquant belge de 27 ans allait quitter le club, où il était arrivé en 2015 en provenance de Lille. Le Diable Rouge, qui avait été prêté lors de la saison 2017-2018 à Wolfsburg, a totalisé 175 apparitions sous le maillot de Liverpool, pour 41 buts, dont quelques-uns fondamentaux. Origi a remporté la Ligue des Champions en 2019, suivie dans la foulée par la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs, et le championnat d'Angleterre en 2020 avec Liverpool. Liverpool, qui devait obtenir un meilleur résultat que Manchester City pour être sacré champion, a battu les Wolves 3-1 dimanche, mais dans le même temps, Kevin De Bruyne et les Cityzens se sont imposés 3-2 face à Aston Villa, décrochant son 8e titre de champion. Liverpool affrontera le Real Madrid samedi en finale de la Ligue des Champions. Les Reds comptent six victoires en C1, les merengues treize. Thiago Alcantara est incertain pour la finale. Le médian espagnol s'est blessé dimanche, quittant la pelouse à la mi-temps.