Le duel de ce mercredi soir entre Benfica et l'Ajax Amsterdam sentira bon le football. Les deux clubs ne sont plus des ténors européens mais possèdent des histoires uniques avec plusieurs Coupes d'Europe à leurs palmarès. Des joueurs légendaires comme Johan Cruyff et Eusébio ont fait les beaux jours d'un club et de l'autre.

C'est ce que raconte ce clip vidéo publié par les deux clubs. Sous une forme de partie d'échec, ils avancent les grands noms sortis de leurs académies : Angel Di Maria pour les Portugais, Zlatan Ibrahimovic pour les Néerlandais.

Les comparaisons se poursuivent jusqu'à une poignée de main amicale qui symbolise tout le respect entre ces deux clubs monumentaux.

Pour le vrai match, ça sera ce soir en Ligue des Champions, un large résumé vous sera proposé sur Club RTL.