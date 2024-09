Leandro Trossard se distingue dans la victoire d'Arsenal contre Leicester

Leandro Trossard a joué un rôle majeur en inscrivant un but et en provoquant un autre dans la victoire d'Arsenal contre Leicester (4-2), samedi dans le cadre de la 6e journée de Premier League.

De retour de suspension, Trossard a inscrit le deuxième but des Gunners (45e+1), juste avant le repos, sur un service de Martinelli. Avant cela, le même Martinelli avait mis les Londoniens aux commandes (20e). Justin a ramené l'égalité en seconde période avec un doublé (47e, 63e), mais Trossard a forcé Ndidi à marquer contre son camp à la suite d'un corner dans les arrêts de jeu (90e+4). Remplacé quelques minutes plus tard, le Diable Rouge a vu Havertz sceller le score final avec un dernier but (90e+9).

À Stamford Bridge, Roméo Lavia a brièvement participé à la fête de Chelsea, vainqueur de Brighton 4-2. Le milieu de terrain est monté au jeu à la 79e minute, tandis que tout s'était joué en première période. Cole Palmer a inscrit un quadruplé (21e sur penalty, 28e, 31e et 41e), auquel Brighton n'a pu qu'opposer deux buts de Rutter (7e) et Baleba (34e).