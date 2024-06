L'Écosse et la Hongrie: "Nous avons toujours pensé que le dernier match serait décisif"

Les derniers matches du Groupe A sont au programme dimanche soir (21h00). Pendant que l'Allemagne et la Suisse s'affronteront à Francfort, l'Écosse et la Hongrie tenteront d'arracher leur qualification. Ces deux nations peuvent encore prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale à condition de prendre les trois points.

"Nous sommes dans le même bateau que l'Écosse et nous voulons tous les deux prendre trois points", a déclaré Rossi. "Si nous gagnons, nous pouvons encore nous qualifier pour la phase à élimination directe. Compte tenu des résultats obtenus jusqu'à présent, sans point en deux matchs, nous n'avons pas d'autre choix que de gagner si nous voulons nous qualifier. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un match décisif pour nous deux. L'Écosse et nous subissons la même pression".

L'Allemagne est actuellement en tête du groupe avec six points et est déjà qualifiée pour le tour suivant. La Suisse (4 points) est deuxième suivie par l'Écosse (1 point) et la Hongrie (0 point) L'équipe de Steve Clarke pourrait même aspirer à la deuxième place, mais il faudra alors augmenter considérablement la différence de buts. Pour les pions de Marco Rossi, rester parmi les quatre meilleurs troisièmes est l'objectif le plus élevé qu'ils puissent atteindre.

Clarke veut résolument atteindre les quatre points avec l'Écosse. "Nous avons toujours pensé que le dernier match serait décisif. Nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation à l'Euro 2020 et nous espérons donc en avoir tiré la leçon. La Hongrie est une bonne équipe. Elle joue de manière organisée et elle a un bon entraîneur. Ils sont forts sans le ballon et en possession et ils ont des qualités individuelles. Nous nous attendons à un match difficile et je suis sûr qu'ils s'y attendent aussi."