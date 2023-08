L'égalisation tardive de Messi permet à Miami de battre Dallas aux tirs au but

Un coup franc enroulé à la 85e minute, le septième but de Messi dans son quatrième match sous les couleurs de Miami, a permis aux Floridiens, menés 4-2 à dix minutes de la fin, d'accéder à la séance de tirs au but.

Mené 4-3 à cinq minutes de la fin, Miami a obtenu un coup franc à un peu plus de 20 mètres du but et Messi s'est élancé et a superbement enroulé le ballon dans la lucarne, forçant les tirs au but.