Les Diables Rouges gagnent une place et retrouvent le podium

Les joueurs de Domenico Tedesco comptent 1795.23 points et dépassent l'Angleterre (1794.9) avec qui ils ont partagé l'enjeu (2-2) la semaine dernière à Wembley. Quatre jours plus tôt les Diables avaient aussi fait match nul (0-0) avec l'Irlande à Dublin. Les Anglais paient également leur défaite 0-1 face au Brésil.

L'Espagne (1727.50), l'Italie (1724.60) et la Croatie (1721.07) complètent le top 10 dans cet ordre.

Les trois adversaires de la Belgique dans le groupe E de l'Euro 2024 ont connu des sorts divers. La Slovaquie a conservé sa 48e position, la Roumanie a reculé et se retrouve 46e (-1) et le dernier qualifié du groupe, via les barrages, l'Ukraine progresse et est 22e (+2).

Les deux prochains adversaires de la Belgique qui prépareront le rendez-vous en Allemagne sont plus modestes. Le Monténégro, que les Diables rencontreront le 5 juin, se retrouve 70e (+2) et le Luxembourg adversaire le 8 juin est 87e (-2).