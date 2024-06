Les Pays-Bas et la France se neutralisent dans le choc du groupe D, la Pologne éliminée

Les Pays-Bas et la France ont partagé 0-0 vendredi soir à Leipzig lors du choc de la 2e journée du groupe D dans le cadre de l'Euro 2024. Avec ce résultat, la France et les Pays-Bas partagent la tête du groupe D, avec 4 points, 1 unité devant l'Autriche, victorieuse de la Pologne (1-3) plus tôt dans la soirée. La Pologne est la première nation éliminée de l'Euro 2024.

Les deux équipes ne se sont livrées à aucun round d'observation en début de rencontre. Jérémie Frimpong (1re) et Antoine Griezmann (4e) ont tous deux alertés respectivement Mike Maignan et Bart Verbruggen dans les cinq premières minutes.

En seconde période, ce sont les 'Bleus' qui ont enchainé les tentatives, toutes non cadrées, via Rabiot, qui reprenait un centre d'Ousmane Dembélé (57e), Marcus Thuram, qui tentait sa chance de loin (60e), et Aurélien Tchouaméni qui envoyait une tête au-dessus du but (63e).

Dans la foulée, c'est Griezmann qui s'est procuré une superbe opportunité en étant à l'arrivée d'une passe de N'Golo Kanté. L'attaquant de l'Atlético croquait sa frappe et Verbruggen déviait la balle en corner (65e).

Contre le cours du jeu, ce sont les Néerlandais qui ont pensé ouvrir le score via Xavi Simons d'une belle frappe, mais le but a été invalidé pour une position de hors-jeu de Denzel Dumfries (69e).