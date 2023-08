L'Espagne écarte la Suisse 5-1 et obtient le premier billet pour les quarts de finale

L'Espagne a pris l'avantage à Auckland après seulement cinq minutes de jeu, lorsque Aitana Bonmati a habilement trouvé le chemin des filets à la suite d'un envoi renvoyé par le poteau. L'égalisation de la Suisse, 20e à la FIFA, est venue de l'Espagnole Laia Codina qui a effectué une passe en retrait depuis la ligne médiane vers le but sans regarder. La gardienne Cata Coll, stupéfaite, a vu le ballon passer devant elle et entrer dans le but (1-1, 11e). La tête d'Alba Redondo portait le score à 2-1 après seulement 17 minutes de jeu, et Bonmati rassuraient les Espagnoles à la 36e minute (3-1). Codina s'est ensuite rachetée de son but contre son camp en inscrivant un quatrième but à la suite d'un corner, juste avant la pause (45e). Le but de Jennifer Hermoso, qui fixa le score final à 5-1 (70e), fut le seul moment fort de la seconde mi-temps.

L'Espagne, qui participe à sa troisième Coupe du monde, affrontera vendredi pour une place en demi-finale, le vainqueur du match qui oppose dimanche les Pays-Bas (FIFA 9) et l'Afrique du Sud (FIFA 54).