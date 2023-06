L'Espagne et l'Ukraine premiers qualifiés pour les quarts

L'Espagne et l'Ukraine, avec deux victoires en deux matches, face à la Croatie et la Roumanie, co-pays hôte, se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale de l'Euro Espoirs, éliminant dans le même temps leurs deux adversaires du groupe B.

Impressionnante face à la Roumanie lors de sa première rencontre, la 'Rojita' a été beaucoup plus poussive samedi à Bucarest contre la Croatie et s'est imposée grâce à un but inscrit dès 20 secondes de jeu par son avant-centre Abel Ruiz.

Un peu plus tôt dans la journée, les Ukrainiens, sans leur star Mykhailo Mudryk laissé au repos, sont difficilement venus à bout de la Roumanie (1-0), grâce à un but contre son camp roumain en toute fin de rencontre.