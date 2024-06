"L'Espagne peut rêver, mais gardons les pieds sur terre", appelle De la Fuente

"On peut rêver, on est libre de rêver , mais on doit garder les pieds sur terre, chaque match est difficile, on veut continuer à avoir ce sentiment positif qu'on ressent depuis le début du tournoi", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Gagner trois matches sans concéder un seul but n'est pas facile, c'est même arrivé rarement (...) Etre favori, cela ne change rien pour nous, même si cela signifie que les gens, nos supporters, ont confiance en nous. Ce que je veux, c'est que tout le monde reste prudent", a-t-il poursuivi.