L'ex-international brésilien Paulinho met un terme à sa carrière

Formé au Corinthians, Paulinho a débarqué en Europe à l'été 2013, plus précisément à Tottenham contre une indemnité de transfert s'élevant à près de 20 millions d'euros. Après deux saisons, il s'est lié au club chinois de Guangzhou Evergrande où le FC Barcelone l'a recruté à l'été 2017 contre 40 millions d'euros.

Avec les Blaugranas, il a décroché le doublé championnat-Coupe lors de la saison 2017-2018, mais n'a finalement totalisé que 49 apparitions. Après seulement un an et demi, Paulinho est retourné à Evergrande avec lequel il a remporté quatre titres, une Coupe et la Ligue des Champions d'Asie, en deux saisons. Après un bref passage à Al-Ahli en Arabie saoudite, le milieu de terrain est retourné aux Corinthians en janvier 2022.