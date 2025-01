Bakayoko en roi de la feinte, de la finesse et un missile: voici les trois plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

Le PSV s'est imposé face à un Liverpool déjà qualifié et fortement remanié ce mercredi soir. Mais cela n'enlève aucun mérite à notre Diable Rouge, Johan Bakayoko, qui a envoyé Robertson et Quansah au tapis avec une feinte de frappe dévastatrice avant de conclure dans le petit filet. Un geste technique magnifique auquel vient aussi s'ajouter la superbe remise de la poitrine de Pepi qui a parfaitement joué avec son corps.

Bensebaini, en finesse

À l'instar du but de Johan Bakayoko, ce but de Bensebaini est à prendre dans son ensemble. Le latéral de Dortmund, à l'origine du mouvement, est venu s'appuyer sur Giovanni Reyna, dont la talonnade est à souligner, avant de venir tromper Riznyk d'un magnifique ballon piqué précédé d'une petite feinte de frappe pour tromper le gardien du Shakhtar.

Une action collective remarquable pour venir sceller la victoire du Borussia, 3-1.

Un missile

Si dans les deux buts précédents, la conclusion en tant que telle n'était pas forcément le plus beau geste, que dire de ce missile envoyé par Kanga ? Ce match entre les Young Boys et l'Étoile Rouge de Belgrade, deux équipes déjà éliminées de la course aux barrages, n'était pas le plus alléchant, mais a été le théâtre de la frappe lointaine de la soirée.

Trouvé à l'entrée du rectangle, Kanga, à peine monté au jeu, n'a pas cherché à se poser la moindre question et est venu fouetter le ballon pour lui donner une trajectoire rentrante. Le ralenti est magnifique, il n'y a plus qu'à admirer.