Des dizaines de millions d'euros: voici le montant que Bruges est assuré de toucher en Ligue des Champions

Grâce à ses bonnes performances en Ligue des Champions, Bruges s'est déjà assuré d'un joli pactole lors de cette phase de ligue. On fait le point.

La Ligue des Champions est la plus grosse compétition européenne de football, mais aussi la plus lucrative. En y participant, les clubs s'assurent de toucher plusieurs millions d'euros, et cette somme peut rapidement grimper en cas de bonnes performances.

Qualifié pour les barrages après avoir pris la dernière place qualificative, le Club Bruges s'est déjà assuré de toucher un joli pactole lors de cette édition de la Ligue des Champions, comme le détaille l'UEFA dans ce document.