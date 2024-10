C1: Boniface récompense un Bayer Leverkusen dominateur contre l'AC Milan

Dominateur, le Bayer Leverkusen a su se montrer patient pour forcer le verrou de la défense de l'AC Milan et s'imposer (1-0) mardi, un deuxième succès de rang en Ligue des champions en autant de rencontres.

Avec six points au compteur, le Bayer Leverkusen partage la première place du classement de la C1 avec le Borussia Dortmund, facile vainqueur du Celtic Glasgow (7-1), et Brest, qui a corrigé Salzbourg (4-0). Avant les rencontres de mercredi, l'anecdotique première place après deux journées revient au BVB, à la différence de buts.

Intenable sur l'aile gauche de Leverkusen, Florian Wirtz a tenté sa chance à la 35e et à la 38e minute, à chaque fois stoppée par le gardien français.

Pau BARRENA

Maignan a finalement dû s'incliner juste après le retour des vestiaires. Sur une passe lumineuse d'Aleix Garcia dans la surface milanaise, Alex Grimaldo a remis en retrait pour Frimpong. Si Maignan a pu s'interposer sur le tir du Néerlandais, sa parade est revenue dans les pieds de Boniface, en embuscade dans les six mètres pour ouvrir le score à la 51e minute.

Battu il y a deux semaines à domicile par Liverpool (3-1), le Milan a dû ouvrir un peu plus son jeu pour se montrer plus menaçant sur le but de Leverkusen, mais le capitaine Lukas Hradecky a tenu bon, à l'image de sa parade à une main face à Tijjani Reijnders (56e minute).

Le latéral gauche français Théo Hernandez a vu sa frappe à la 82e minute contrée et s'écraser sur la barre transversale du but de Leverkusen, Alvaro Morata ne cadrant pas sa tentative de la tête dans la foulée.

Spécialiste des buts en fin de rencontre, Leverkusen a subi dans les dernières minutes, mais sans céder pour conserver les trois points de la victoire.