C1: Manchester United n'a pas le droit à l'erreur, Lens pour un deuxième exploit

En Europe, les Red Devils ont concédé trois défaites en quatre matches. Mais ils ont repris du poil de la bête en Angleterre, où ils restent sur cinq victoires en six matches de Premier League.

Manchester United joue sa survie en Turquie sans Marcus Rashford, suspendu, mais avec le renfort possible de Rasmus Hojlund, co-meilleur buteur en C1.

Malgré l'enjeu et l'ambiance hostile attendue à Istanbul, "nous savons comment gérer cette situation et je suis sûr que demain (mercredi), l'équipe sera confiante sur le terrain", a affirmé l'entraîneur Erik ten Hag. "Il faut rester calme dans sa tête et ne pas se laisser emporter par l'émotion".

Dans l'autre match: qualifié pour les huitièmes de finale, avec la première place du groupe déjà assurée, le Bayern Munich voudra poursuivre sa série de 17 victoires consécutives en phase de groupes de l'épreuve continentale, contre Copenhague.

(18h45) Galatasaray (TUR) - Manchester United (ENG)