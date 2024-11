"Ce n'est même plus un joueur de foot": après une nouvelle prestation médiocre, un journaliste français s'inquiète pour Kylian Mbappé

Lors de la défaite du Real Madrid contre Liverpool (2-0), mercredi, Kylian Mbappé a de nouveau déçu. L’attaquant français, qui a manqué un penalty, a affiché une grande lassitude, laissant une impression de malaise profond. Daniel Riolo, éditorialiste de l’After Foot sur RMC, n’a pas mâché ses mots : "Ce gars est dans le sac complet, la tête à l’envers, même la façon dont il tire le peno est horrible."

Selon le journaliste français, Mbappé semble mentalement et physiquement épuisé : "Ce n'est même plus un joueur de foot actuellement. Il ne fait plus rien, il n’arrive même plus à courir, à bouger. Il est vraiment au fond de la mine." Cette perte de repères inquiète, d’autant plus qu’elle s’installe dans la durée.