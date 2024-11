Penalty manqué pour Mbappé, une équipe dépassée: le Real Madrid poursuit son naufrage avec une défaite contre Liverpool

Liverpool, irrésistible en Ligue des champions, a fait chuter le tenant du titre le Real Madrid (2-0), sans ressort ni Vinicius, et plombé par un pénalty raté de Kylian Mbappé, transparent mercredi à Anfield.

Les "Reds" ont profité d'un pâle Real, affaibli par des blessures et la maladresse de son Français, pour étirer leurs débuts parfaits dans la phase de ligue, qu'ils dominent après cinq victoires en cinq matches. Ils gomment au passage un bout d'histoire face à l'ogre espagnol aux quinze Ligues des champions, qu'ils n'avaient plus battu depuis quinze ans, huit matches et un 4-0 de mars 2009.

Tout continue d'aller très bien pour le nouvel entraîneur Arne Slot, dont le nom a été chanté avec force à Anfield, et tout commence à aller de travers pour Carlo Ancelotti, sonné par trois défaites en C1. Son Real s'est raté dans la majorité des affiches disputées cette saison, que ce soit contre le rival FC Barcelone en Liga (0-4), contre l'AC Milan en Ligue des champions (1-3), et maintenant à Liverpool.