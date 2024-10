C'est le carton de la semaine: Dortmund régale et inflige une punition au Celtic en Ligue des Champions

En Allemagne, le Borussia Dortmund s'est largement imposé 7-1 face au Celtic de Arne Engels, titulaire. Emre Can a ouvert le score sur pénalty (8e) avant que les Écossais n'égalisent via Daizen Maeda (9e), sur un assist d'Engels. Dortmund a ensuite déroulé, grâce à Karim Adeyemi (11e, 29e et 42e) et Serhou Guirassy (40e), sur pénalty, après une faute d'Engels.

Julien Duranville est monté en seconde période (48e) et a pu assister à deux autres buts de son équipe, œuvres de Guirassy (66e) et Felix Nmecha (79e).