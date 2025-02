"Il fait toujours très froid ici": Vinicius flingue les fans de Manchester City après un tifo chambreur

"Il fait toujours froid"

Sauf que la rencontre d'hier a permis à Vinicius de répondre sur le terrain. Le Brésilien a été nommé homme du match et n'a pas manqué de tacler à son tour les fans anglais après cette remontée fantastique en Ligue des Champions.

Il a d'abord montré, sur le terrain, le badge indiquant les 15 sacres du Real Madrid dans la compétition. Face à la presse, il a ensuite remis les points sur les i. "Le tifo ? Je le vois, mais chaque fois que les supporters adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c’est ce que j’ai fait ici. C’est la cinquième fois que nous venons ici, il fait toujours très froid et nous devons continuer dans cette voie", a-t-il déclaré à Movistar.

Voilà, la réponse est sortie. La suite, ce sera mercredi prochain lors du match retour au Santiago Bernabeu.