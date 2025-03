"Ils nous ont causé des problèmes": Tielemans reconnait la vaillance des Brugeois après leur élimination

Youri Tielemans s'est exprimé sur la qualification au micro d'Emiliano Bonfigli. "C’est bien pour le club, pour nous les joueurs. On essaye de rester les pieds sur terre et de profiter des moments, mais on veut faire quelque chose dans la compétition".

Le Diable Rouge analyse la rencontre et parle en bien du Club de Bruges. "Malgré leur infériorité numérique en première mi-temps ils nous ont causé des problèmes, ils ont bien gardé le ballon et on sait que c’est une équipe qui aime garder le ballon, ils bougent beaucoup au milieu de terrain, on n'a pas concédé beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps on a fait deux changements qui nous ont fait du bien et ont amenés plus d’énergie et on a montré qu’on était meilleurs".

"C'est magnifique"

Il revient également sur le prochain adversaire d'Aston Villa, le Paris Saint-Germain. "C’est magnifique, après c’est la Ligue des champions on sait que plus on avance et plus il y a des gros clients qui arrivent comme le PSG donc ce sera à nous de bien préparer les matchs".

Il a aussi touché un mot sur l'équipe nationale, en vue de la liste que Rudi Garcia va donner vendredi. "On va voir la semaine prochaine, mais c’est sûr qu’avec un nouveau sélectionneur il y a toujours un vent de fraîcheur qui arrive, on verra comment on aborde les choses".

Les rencontres des quarts de finale seront à suivre sur RTL club le 8 et 15 avril.