La bourde de l'année en Ligue des champions: un joueur prend la balle en main, penalty pour Bruges !

Tyrone Mings a déjà offert l'image la plus folle de la soirée. Le défenseur d'Aston Villa s'est rendu coupable d'une faute grossière pour offrir un penalty à Bruges.

La Ligue des Champions est, sans aucun doute, la compétition la plus prestigieuse et la plus relevée du continent. Mais malgré cela, de temps en temps, elle nous offre des images complètement inattendues.

La preuve avec cette énorme erreur de Mings contre le Club de Bruges. Le défenseur a eu un gros moment de solitude lorsqu'il a concédé un penalty sur une faute de main grossière. Il n'avait en effet pas vu que Martinez avait joué le ballon et s'est donc saisi du cuir au petit rectangle, avec la volonté de replacer le ballon pour une remise en jeu.

L'arbitre l'a vu et a sifflé immédiatement. Vanaken s'est alors chargé de transformer tout cela en but.