Ligue des Champions: l'Atalanta de De Ketelaere fait le travail, Feyenoord souffre mais gagne

Berat Djimsiti a converti un centre d'Ademola Lookman pour l'ouverture du score (21e, 0-1). Après avoir touché la barre transversale (36e), Lookman a inscrit le but du break avant la pause (44e, 0-2). Les Lombards ont inscrit un troisième but dès le retour des vestiaires via Raoul Bellanova (48e, 0-3). De Ketelaere a joué 60 minutes avant d'être remplacé par Nicolo Zaniolo. Les deux équipes avaient fait match nul lors de la première journée. L'Atalanta compte donc désormais quatre points et remonte dans le top 8 du classement unique avant les sept derniers matches de la journée.

Au même moment, Feyenoord s'est imposé 2-3 sur la pelouse de Gérone. Deux buts contre son camp des Catalans, signés Yangel Herrera (23e) et Ladislav Krejci (79e) ont permis aux Néerlandais de l'emporter, en plus d'une réalisation du milieu Antoni Milambo (33e). David Lopez (19e) et Donny van de Beek (74e) ont marqué les buts de Gérone. Les deux équipes ont également manqué chacune un pénalty. Ayase Ueda n'a pas converti sa tentative en première période pour Feyenoord (36e), tout comme Bojan Miovski (67e) pour les Espagnols.