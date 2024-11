Real Madrid-AC Milan EN DIRECT: Carlo Ancelotti prend une décision forte dans son onze de base

19h47

Le onze milanais

Et maintenant, place au onze de Milan ! Pas de réelle sensation dans cette équipe. Tomori et Thiaw débutent en défense, alors que Reijnders, l'un des phénomènes du club, sera là aussi, comme Leao. Musah est titulaire et Morata aura comme mission de surprendre la défense du Real Madrid.