Une affiche de rêve, le cas Bellingham, le favori: on vous dit tout sur le choc Real Madrid-AC Milan

Un match entre le Real Madrid et l'AC Milan aura toujours une saveur particulière. Les deux clubs font partie des plus grands noms de l'histoire de la Ligue des Champions, avec 15 et 7 titres respectifs dans la compétition. Même si, en 2024, le club italien semble un peu moins en verve, ce duel face aux Rois d'Europe s'annonce intéressant. On fait le point sur le match en trois questions, avec Kevin Mirallas.

"Cela reste un gros match, entre les deux équipes les plus titrées de la Ligue des Champions", rappelle-t-il d'entrée. "En tant que joueur, ce sont des matchs où tu as envie de jouer, de te montrer. D'être performant. C'est vrai que cette nouvelle formule fait perdre de sa valeur au match. On ne s'y retrouve pas trop avec le classement, c'est un peu spécial. Il faut s'y habituer, mais ça reste un gros match malgré tout", a-t-il ensuite détaillé.

N'oublions pas non plus la situation de Rodrygo, qui se sent menacé et sait qu'il pourrait être sacrifié en cas de changement tactique. Alors y a-t-il un problème dans ce vestiaire ? Pour Kevin Mirallas, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le Real Madrid. "Je pense que c'est surtout un changement tactique. Bellingham joue plus bas et se retrouve moins devant le but, il était exceptionnel la saison dernière et là, il rentre un peu plus dans les standards", estime l'ancien Diable Rouge, qui a ensuite défendu l'Anglais. "Les gens ont l'impression qu'il est moins bon au niveau statistique, mais sur le terrain, il montre quand même de belles choses".

Mirallas estime aussi qu'il faut laisser un peu de temps à Kylian Mbappé, aligné en tant qu'attaquant, alors qu'il est habitué à jouer sur une aile. "Mbappé monopolise beaucoup l'attention, c'est une plus-value même si ça ne se voit pas actuellement. Mais sur le long terme, ce sera vraiment un atout majeur de cette équipe", juge notre consultant.

Reste le cas Vinicius. Le Brésilien, battu de justesse au Ballon d'Or, est très bon sur le terrain, mais il va maintenant devoir montrer sa force mentale et sa résilience. "On va voir comment il va réagir. Il a aussi la défaite dans le Clasico à encaisser, on va voir de quoi il est fait, mentalement parlant. Mais c'est un grand joueur, il sait passer à autre chose. Il doit juste montrer qu'il est très fort sur le terrain pour prouver qu'il le méritait que le prochain sera pour lui, la course commence maintenant", analyse Kevin Mirallas.

Qui est le favori dans ce choc ?

Impossible de ne pas s'intéresser au favori de cette affiche de rêve. Pour Kevin Mirallas, il n'y pas de doutes à avoir. "Cela reste le Real Madrid, ils jouent à la maison et on sait que chez eux, c'est une équipe souvent performante, surtout en Ligue des Champions. Au vu du niveau actuel des deux équipes, je dirais que le Real Madrid est largement favori, mais ça reste une grosse affiche, un match de gala", a-t-il déclaré.

Il avoue cependant être impatient de découvrir le visage de cette équipe de l'AC Milan. "Il faudra voir comment va réagir cette équipe milanaise, qui joue par intermittence cette saison, mais qui a gagné ce week-end et qui arrive avec de la confiance. Je m'attends à une belle performance de ces deux équipes". Le match sera à suivre dès 20h10, sur RTL Club et RTL Play.