"Ce n'est pas le PSG": Karim Benzema recadre sèchement Kylian Mbappé après ses débuts au Real Madrid

"Si je dois lui donner un conseil ? Qu'il ne baisse pas les bras, parce que je ne pense pas qu'il va pousser Vinicius à bouger. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Mbappé doit se mettre dans la tête qu'aujourd'hui c'est un N.9, et oublier un peu le côté gauche. Ensuite, il doit trouver le moyen de permuter avec Vinicius. Il est très bon à gauche, mais maintenant il doit devenir très bon à un autre poste", estime l'attaquant français.

L'ancien N.9 merengue, qui a passé 14 saisons au Real, rappelle qu'à Madrid "si tu passes deux ou trois matchs sans marquer de but, tu te fais tuer. Tu peux gagner le Ballon d'Or, tout ce que tu veux, trois matchs plus tard tu ne marques pas et ça repart". "Mbappé doit donc apprendre à vivre avec cette pression. Il doit se mettre une pression positive. Chaque match est un nouveau match, et il doit marquer des buts. Parce que c'est ce pourquoi on t'a fait venir: marquer des buts. Il a le niveau et le talent pour réussir", a-t-il conclu.