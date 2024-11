Trois gros chocs et de gros enjeux: voici le programme de la semaine en Ligue des Champions

Si le PSV, avec Johan Bakayoko, ouvre le bal face à Gérone en même temps que la visite du Dinamo Zagreb au Slovan Bratislava (18h45), les yeux seront rivés mardi soir sur Anfield (21h00) avec la réception du Bayer Leverkusen par Liverpool, co-leader du classement qui affiche un bilan de neuf sur neuf, comme Aston Villa, prochain adversaire du Club Bruges.

Dans le même temps, l'AC Milan se déplacera au Real Madrid de Thibaut Courtois et tentera de confirmer sa forme après la victoire 3-1 face aux Brugeois lors de la dernière journée. Arthur Vermeeren, Maarten Vandevoordt et Loïs Openda seront également en action avec Leipzig au Celtic alors que Thomas Meunier et Lille feront face à la Juventus. Alors que Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont fait leur retour sur le banc en championnat, Manchester City ira affronter le Sporting Portugal sur ses terres.