Deux géants s'affrontent: le Real Madrid et l'AC Milan veulent enfin décoller en Ligue des Champions

Le Real Madrid et l'AC Milan s'affrontent, ce soir, dans un match qui fera toujours rêver, entre deux grands noms du football européen. Une rencontre entre deux équipes qui n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière dans la compétition. L'AC Milan n'est que 25ème avec un bilan de 3 sur 9. Ils n'ont battu que Bruges, après des défaites contre Liverpool et le Bayer Leverkusen. En face, le Real Madrid compte 6 unités et se retrouve au 12ème rang, après des succès contre Stuttgart et Dortmund, mais une défaite contre Lille.

Les deux équipes devront composer avec plusieurs blessés. Paulo Fonseca ne pourrait pas compter sur Florenzi, Gabbia et Bennacer. En face, Dni Carvajal, David Alaba et Thibaut Courtois ne seront pas là. Rodrygo est dans le groupe, mais il est encore incertain. Deux hommes semblent se dessiner comme des éléments importants de ce match: Vinicius, bien sûr, mais aussi Reijnders de l'autre côté.