L'international anglais Ryan Bertrand prend sa retraite à 34 ans

Ryan Bertrand a annoncé mardi prendre sa retraite à 34 ans. L'ancien défenseur de Chelsea et Southampton n'avait plus de club depuis la fin de la saison 2022-2023, à l'issue de laquelle son équipe de Leicester avait été reléguée en Championship.

Né à Londres et formé à Chelsea, Bertrand a joué 57 matchs pour les Blues. Il a notamment remporté la Ligue des Champions 2012 avec le club londonien en étant titulaire en finale contre le Bayern Munich (1-1, victoire 3-4 aux tirs au but). C'est avec Southampton, où il est arrivé en 2014, que l'arrière gauche a joué le plus de matchs (240).

Bertrand a quitté la côte sud de l'Angleterre pour Leicester en 2021, mais n'a joué que 11 matchs pour les Foxes en deux saisons.