L'Italie privée de Manuel Locatelli pour affronter la Macédoine du Nord et l'Ukraine

Le milieu de terrain de la Juventus Manuel Locatelli a déclaré forfait pour les matches qualificatifs à l'Euro 2024 de l'Italie contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine les 17 et 20 novembre, a annoncé lundi le sélectionneur italien Luciano Spalletti.

Il est aussi revenu sur la convocation de Nicolo Zaniolo (Aston Villa), entendu dans l'enquête sur les plateformes illégales de jeux et paris, mais qui n'a pas été sanctionné à la différence de Sandro Tonali et Nicolo Fagioli. "Il a toujours dit qu'il avait parié sur ce qui était autorisé (poker et black jack, ndlr.). J'ai demandé à la fédération si je pouvais le convoquer et elle m'a donné son feu vert", a expliqué Spalletti.

L'Italie est 3e du groupe C avec 10 points, six de moins que l'Angleterre, déjà qualifiée, et à trois longueurs de l'Ukraine qui a disputé un match en plus. Elle doit engranger quatre points face à la Macédoine du Nord à Rome vendredi et l'Ukraine à Leverkusen en Allemagne trois jours plus tard pour empocher son billet pour l'Euro, prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.