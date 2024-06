Luka Modric élu Homme du match après le partage de la Croatie face à l'Italie

Le capitaine croate Luka Modric a été élu "Homme du match" à l'issue de la rencontre Croatie - Italie (1-1), lundi soir à Leipzig. Les Croates ont concédé une égalisation italienne en toute fin de rencontre par Zaccagni (90+8e) après l'ouverture du score de Modric (55e) et sont pratiquement éliminés.

Luka Modric, buteur quelques secondes après avoir manqué un pénalty, a permis aux Croates de longtemps croire à une qualification en huitièmes de finale.

Il est également devenu le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro, à 38 ans et 289 jours, détrônant l'Autrichien Ivica Vastic qui avait 38 ans et 257 jours quand il avait trouvé le chemin des filets face à la Pologne en 2008.