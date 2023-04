Lukaku, cible d'insultes racistes, suspendu un match après son rouge contre la Juve

Le Diable Rouge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche, l'arbitre Davide Massa estimant qu'il s'agissait d'une provocation. Dans son verdict, le Juge sportif expliqué que Lukaku a écopé de deux jaunes pour "mauvais comportement à l'égard d'un adversaire et pour comportement non règlementaire sur le terrain."

Après la rencontre, Lukaku et son agence de management sportif Roc Nation Sports International avaient révélé que le Diable Rouge avait été la cible d'insultes racistes au moment de tirer son penalty.