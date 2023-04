L'Union, Anderlecht et La Gantoise peuvent écrire l'histoire européenne du football belge

Jeudi, le football belge aura rendez-vous avec son histoire, lors des quarts de finale retour d'Europa League et de Conference League. L'Union Saint-Gilloise, Anderlecht et La Gantoise ont tous une chance d'atteindre une demi-finale européenne qui échappe aux clubs belges depuis la saison 1992-1993 et l'épopée de l'Antwerp, finaliste de la Coupe des Coupes.