L'Union des clubs européens veut donner de la voix aux petits clubs professionnels

La première réunion de l'Union des clubs européens (UEC) s'est tenue à Bruxelles lundi. Cette nouvelle organisation affirme vouloir défendre les intérêts de toutes les équipes de football européennes qui ne font pas partie de l'élite. Une répartition plus équitable des fonds et un meilleur équilibre des ligues européennes sont deux de leurs objectifs.

Selon l'UEC, il existe environ 1400 clubs de football professionnels qui ne participent pas aux compétitions européennes mais qui subissent les conséquences des décisions prises par l'UEFA. Les dirigeants d'une quarantaine de clubs venus de 25 pays ont participé à la réunion. Aston Villa, Crystal Palace, Dinamo Zagreb et l'Union Saint-Gilloise étaient notamment représentés. Alex Muzio, président et copropriétaire de l'Union, y a pris la parole. Son équipe a réussi à se hisser en quarts de finale de l'Europa League cette saison. "Je crains que nous ne devenions une exception. Les grands clubs deviennent plus grands, et les petits clubs deviennent plus petits", a-t-il déclaré.

L'UEC espère compter environ 200 clubs membres d'ici la fin de l'année 2023. L'adhésion est gratuite et ouverte à tous les clubs professionnels de première ou deuxième division de leur pays.