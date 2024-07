L'Union Saint-Gilloise affrontera le Slavia Prague au troisième tour des qualifications

L'Union Saint-Gilloise sera opposée au Slavia Prague au troisième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Les vice-champions de Belgique et vainqueurs de la Coupe et de la Supercoupe, qui n'étaient pas têtes de série, ont hérité des Tchèques après le tirage au sort qui s'est déroulé lundi à Nyon, en Suisse.

Le Slavia Prague a terminé à la deuxième place de son championnat lors de la saison 2023-2024. Les rencontres du troisième tour des qualifications se joueront les 6 et 7 août (aller) et le 13 août (retour). Le match aller se jouera en République tchèque et le retour se disputera à Bruxelles, au stade Roi Baudouin.

En cas de victoire, l'Union disputera les barrages de la Ligue des Champions, le dernier tour qualificatif. En cas de défaite, les hommes du nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli seront reversés en barrages de l'Europa League. Le Club Bruges, champion de Belgique, est qualifié directement pour la nouvelle phase de groupes de la Ligue des Champions, qui regroupera 36 équipes en un seul classement.