Lyon aligne un cinquième succès d'affilée au Havre avec un but de Fofana

L'OL dominait largement le HAC quand Abner Vinicius a inscrit son premier but de la saison (32e, 0-1). Fofana avait soufflé à plusieurs reprises un vent de panique sur la défense du Havre quand il a doublé l'écart sur une contre-attaque express (57e, 0-2). Alexandre Lacazette (71e, 0-3) et Said Benrahma (87e, 0-4) ont encore rendu plus dure la vie du HAC, dépassé dans tous les secteurs.

Aux Pays-Bas, l'Ajax s'est imposé 3-4 à Heracles, qui a vu son capitaine Brian De Keersmaecker être exclu à la 85e alors que le score était acquis. Titulaire chez les Lanciers, Mika Godts est sorti (73e) alors qu'ils menaient 2-3. Luka Kulenovic (12e, 1-0) et Mario Engels (28e, 2-1) ont donné deux fois l'avance à Heracles mais Davy Klaassen (25e, 1-1) et Bertrand Traoré (34e, 2-2) ont annulé ces avantages. Monté au jeu (59e), Wout Weghorst a signé un doublé (63e, 82e pen) tout comme Kulenovic (76e, 3-3).