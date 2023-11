Malgré ses deux buts d'avance, le RFC Liège chute à domicile contre le Lierse

Le RFC Liège a gâché une avance de deux buts et s'est incliné 2-4 contre le Lierse pour le compte de la 12e journée de Challenger Pro League dimanche. Les Sang et Marine restent calés à la 7e place avec 18 points, trois de plus que Lierse, qui remonte au 10e rang.

Adriano Bertaccini (17e, 1-0) et Alessio Cascio (23e, 2-0) ont donné deux buts d'avance aux Liégeois mais les Lierrois ont réduit le score avant le repos grâce à Obbi Oularé (33e, 2-1). En seconde période, Thibaut Van Acker a inscrit le but de l'égalisation pour le Lierse (76e, 2-2) avant que les Sang et Marine ne s'écroulent, concédant deux buts en trois minutes via Luc Marijnissen (85e, 2-3) et Alexandre De Bruyn (88e, 2-4).

Deux rencontres sont encore au programme de la 12e journée dimanche avec Beveren-Lommel (16h00) et Patro Eisden-Zulte Waregem (19h15).