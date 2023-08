Manchester City fait office de grand favori pour la saison 2023-2024 qui commence vendredi

Avec trois sacres consécutifs, Manchester City fait office de grand favori une nouvelle fois pour cette saison. Liverpool, champion en 2020, fait partie de la liste des concurrents pour le sacre, au même titre qu'Arsenal, dauphin des Cityzens la saison dernière, et Manchester United.

Le format classique de 20 équipes reste inchangé cette saison mais comme chaque année il y a trois nouveaux arrivants de Championship, championnat de deuxième division anglaise. Pour la saison 2023-2024, la Premier League accueillera donc Luton Town, Sheffield United et Burnley, l'équipe de Vincent Kompany sacrée championne de D2. Leicester, Leeds United et Southampton ont été relégués en Championship.

Plusieurs équipes auront, elles, envie de redorer quelque peu leur blason après une triste performance lors du dernier exercice. C'est le cas de Tottenham, coiffé au poteau par Aston Villa, qui a dû se contenter d'une huitième place non-européenne. Mais également de Chelsea qui a signé l'un de ses pires bilans depuis la saison 2015-2016, avec une 12e place.

La première journée débute vendredi à 21h00 (heure belge) avec les retrouvailles entre Vincent Kompany et Manchester City. Samedi, Arsenal accueillera Nottingham Forest à 13h30. Quatre rencontres auront lieu à 16h00 : Sheffield United-Crystal Palace, Bournemouth-West Ham, Brighton-Luton Town et Everton-Fulham avant Newcastle-Aston Villa à 18h30. Enfin, dimanche, Tottenam rendra visite à Brentford à 15h00. Le premier choc de la saison se tiendra à Londres avec Chelsea-Liverpool à 17h30 et enfin Manchester United fera son entrée en lice en accueillant Wolverhampton à 21h00.