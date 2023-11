Manchester City reste en tête après un match fou à Chelsea

Au terme d'un match débridé face à Chelsea (4-4) comptant pour la 12e journée de championnat, Manchester City a repris la tête du classement avec 28 points, un de plus que Liverpool (2e) et Arsenal (3e). Les Blues sont 10e (16 points). Titulaire chez les Citizens, Jérémy Doku a été averti pour simulation (56e) et remplacé dans la foulée (59e).