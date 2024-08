Marco Reus rejoint la Major League Soccer et les Los Angeles Galaxy

Après douze saisons sous les couleurs du Borussia Dortmund, Marco Reus quitte l'Allemagne libre de tout contrat et rejoint les Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer, jusqu'à la fin de la saison 2026. Le club américain a confirmé la nouvelle ce jeudi sur ses réseaux.

A 35 ans, le médian offensif va donc vivre une nouvelle expérience dans sa carrière, débutée en 2007 à Rot-Wess Ahlen. Après deux saisons, il avait rejoint le Borussia Mönchengladbach où il avait explosé au haut niveau.

En 2012, Dortmund l'avait recruté. Avec le BVB, Reus a disputé 425 matchs et inscrit 172 buts, toutes compétitions confondues. Vice-champion d'Allemagne à sept reprises, il a remporté deux fois la Coupe d'Allemagne et fut finaliste de la Ligue des Champions en 2013 et 2024.