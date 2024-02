Marouane Fellaini met un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans

"J'écris pour annoncer que je me retire du football professionnel après une carrière de 18 ans", a indiqué Fellaini sur Instagram. "Mais tout a commencé bien avant ces 18 années. Je me rappelle de mon premier match en tant qu'enfant, des entraînements interminables avec mon papa, de mon premier match avec le Standard et de ma première sélection avec les Diables Rouges comme si c'était hier."

C'est au Standard que Fellaini fait ses débuts professionnels le 4 août 2006. Après 84 matches joués avec les 'Rouches' et un titre de champion de Belgique en 2008, le premier depuis 1983, Fellaini quitte le bord de Meuse pour Everton pour 20 millions d'euros, devenant à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire du football belge.