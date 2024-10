Mathias Rasmussen vise les premiers trois points de l'Union contre Bodo/Glimt

Le médian norvégien, 26 ans, avait joué dans son pays à Brann Bergen et Start avant de rejoindre l'Union, et connait bien Bodo/Glimt. Mais il n'a pas encore pu s'imposer contre le champion de Norvège. "C'était surtout beaucoup de matchs nuls, du moins c'est le souvenir que j'en ai", a indiqué Rasmussen en conférence de presse mercredi. "Je me souviens d'un match où il faisait très froid. C'est une équipe très forte, surtout à domicile. Leur force, c'est leur collectif. Ils jouent en 4-3-3 avec des latéraux offensifs, ils construisent de l'arrière, avec des ailiers qui sont placés haut sur les côtés."

L'Union s'est inclinée 2-1 contre Fenerbahçe jeudi passé en ouverture, malgré une solide performance. Les Unionistes ont manqué de belles opportunités, dont un penalty de Franjo Ivanovic. Les vainqueurs de la Coupe de Belgique devront surtout prendre des points à domicile pour passer cette nouvelle phase de ligue dans la compétition. "Si on ne gagne pas demain, ce n'est pas fini, mais nous avons absolument besoin de cette victoire", a souligné Rasmussen. "A domicile, nous voulons simplement gagner notre match."