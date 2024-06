Montella fête ses 50 ans et le premier succès turc en ouverture, Sagnol fier des Géorgiens

"C'était exactement une finale", a commenté le sélectionneur national turc Vincenzo Montella, qui fêtait également son anniversaire mardi. "J'ai 50 ans aujourd'hui, c'est donc le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. C'est la première fois que nous remportons notre premier match lors d'une compétition européenne et nous n'avons jamais dépassé la phase de groupes lors des trois derniers Euro. Notre premier objectif était de gagner ce match, mais maintenant que nous y sommes parvenus, nous rêvons d'une autre victoire et de la phase à élimination directe."

L'entraîneur italien est revenu sur le manque d'efficacité de son équipe et a également fait l'éloge de la Géorgie: "Nous avons tiré 22 fois au but. Nous devons donc être plus précis. Les Géorgiens étaient physiquement forts et ont joué avec une bonne organisation. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses et jouent en conséquence. Ils ne sont pas au tour final par hasard".