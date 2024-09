Nicky Hayen confiant avant Club Bruges - Dortmund : "Nous avons nos chances"

Une première expérience en Ligue des Champions qui donne des frissons ? "Peut-être avant le match. L'expérience est immense et je veux en profiter, mais une fois le coup d'envoi donné, cette sensation disparaît et je me concentre sur le jeu", a expliqué Hayen en conférence de presse.

Il se réjouit de disputer ce premier match à domicile. "Tout le monde l'attend avec impatience et tous les ingrédients sont là pour en faire une belle soirée." Cependant, l'entraîneur veut rester réaliste. "Nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire. Nous croyons en nos chances, mais il faudra se surpasser. Chaque équipe peut connaître un moment de faiblesse. Peut-être que ce sera leur cas et que nous pourrons en profiter."